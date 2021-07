Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Alexey Lutsenko: "Il Tour sta andando bene, sogno il podio. Pogacar? Va come un aereo"

TOUR DE FRANCE - Sogna in grande Alexey Lutsenko che non si accontenta di un piazzamento nella classifica generale, con il kazako che vuole addirittura un posto sul podio di Parigi. Un Tour nuovo per il corridore dell'Astana che non ha mai pedalato con i migliori in salita per così tanto tempo a differenza di quest'anno che sta volando.

