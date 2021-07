Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Altra batosta per Primoz Roglic: ma ci sono i suoi tifosi ad attenderlo all'arrivo

TOUR DE FRANCE - Lo sloveno arriva al traguardo con un ritardo di 35'01''. Pazzesco vedere Roglic in queste condizioni, con il corridore della Jumbo Visma senza compagni di squadra lasciato da solo dopo pochi km. Lui è comunque giunto fino in fondo, con i suoi tifosi ad attenderlo in cima a Le Grand Bornand.

00:00:52, 14 minuti fa