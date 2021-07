Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Altra caduta: Brandon McNulty guarda altrove e finisce nel fossato

TOUR DE FRANCE - Non finiscono mai le cadute. Tocca anche a Brandon McNulty che in quel momento faceva il ritmo per il gruppo maglia gialla. Il compagno di squadra di Pogacar si guarda indietro per vedere dov'è lo sloveno, ma perde l'equilibrio e finisce nel fossato.

00:01:00, 2 minuti fa