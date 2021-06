Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Altra grande prova a crono per Mattia Cattaneo: chiude 8° a Laval

TOUR DE FRANCE - Ancora una volta una top 10 in una cronometro per Mattia Cattaneo che si conferma corridore abile nelle prove contro il tempo. È stato il primo a scalzare il giovane danese Bjerg con il tempo di 32'55''12, alle media di 49,6 km/h. Poi sono arrivati i big, ma Cattaneo ha fatto meglio di gente come Geraint Thomas, Porte, Uran, Alaphilippe, Bissegger e Carapaz.

