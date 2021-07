Col de Romme (realizzato precedentemente da de la Cruz, Miguel Ángel López e Daniel Martínez) e migliorato il record di scalata Pogacar piazza un altro record in questa edizione del Tour de France. Nel 2020 aveva migliorato il record di scalata di ben 5 GPM... Parliamo ovviamente del Col du Portet, ultima ascesa della 17a tappa vinta proprio dallo sloveno, Nairo Quintana che fermò il crono a 49'37'' al Tour 2018. Pogacar l'ha migliorato di ben 37'', percorrendo i 16,1 km della salita (all'8,7% di pendenza media) in 49' netti, andando a 19,71 km/h. Sono andati forti tutti e tre, considerando che Vingegaard ha fatto 49'03'' e Carapaz 49'04''. Dopo aver egugliato il record di scalata del(realizzato precedentemente da de la Cruz, Miguel Ángel López e Daniel Martínez) e migliorato il record di scalata del Col de la Colombière piazza un altro record in questa edizione del Tour de France. Nel 2020 aveva migliorato il record di scalata di ben 5 GPM... Parliamo ovviamente del, ultima ascesa della 17a tappa vinta proprio dallo sloveno, davanti a Vingegaard e Carapaz . Il record della cima pirenaica (2215 metri di altitudine) era diche fermò il crono aal Tour 2018. Pogacar l'ha migliorato di ben 37'', percorrendo i 16,1 km della salita (all'8,7% di pendenza media) in, andando a. Sono andati forti tutti e tre, considerando che Vingegaard ha fatto 49'03'' e Carapaz 49'04''.

Nei due GPM precedenti, il gruppo è andato a forte velocità, ma senza imprimere dei record. Sul Col de Val Louron-Azet, l'ascesa precedente al Col du Portet, il gruppo ha completato i 7,5 km in 22'25''. Quello che è andato meglio è stato Wout Poels con 22'17'', perché era andato a sprintare per prendere i punti al GPM. Il record assoluto su questa cima è quello del gruppo dei big nel 2018, quando completarono la salita in 21'25''. Un record, perché fu battuto il tempo di 21'38'' stabilito dal trio Ullrich-Ivan Basso-Armstrong del 2005.

La prima salita di giornata è stata invece quella del Col de Peyresourde. Alto il tempo del gruppo con un 27'50'' lontanissimo dal record. Il migliore è stato Latour con un 27'17'', perché era evaso dal gruppo. Il record di questa salita, comunque, appartiene proprio a Pogacar con un 24'35'' siglato al Tour 2020.

