Peter Sagan sognava di fare le cose in grande in questo Tour de France, con lo slovacco che ambiva all'8a maglia verde, simbolo della classifica a punti del Tour, nello stesso anno in cui ha conquistato la maglia ciclamino, simbolo della classifica a punti al Giro. Cosa riuscita ad un solo corridore nella storia, tale Djamolidine Abdoujaparov, uzbeko, che nel 1994 vinse entrambe le classifiche nella stessa stagione. Sagan, però, non va oltre l'11a tappa, non sentendosi nelle giuste condizioni dopo giorni sicuramente difficili tra nervosismo in gruppo e Da un record spezzato ad un altro. Anchesognava di fare le cose in grande in questo Tour de France, con lo slovacco che ambiva all'8a maglia verde, simbolo della classifica a punti del Tour, nello stesso anno in cui ha conquistato la, simbolo della classifica a punti al Giro. Cosa riuscita ad un solo corridore nella storia, tale, uzbeko, che nel 1994 vinse entrambe le classifiche nella stessa stagione. Sagan, però, non va oltre l'11a tappa, non sentendosi nelle giuste condizioni dopo giorni sicuramente difficili tra nervosismo in gruppo e le montagne

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Bora Hansgrohe a fine stagione - ma il miglior piazzamento raccolto in questo Tour resta il 5° posto nella volata di Fougères e il 5° posto nella volata di Châteauroux, a -123 dal leader Cavendish. Matematicamente non era fuori, però... Tutto colpa anche di quella caduta a Pontivy dove venne buttato giù da Caleb Ewan , caduta a cui Sagan non si era ancora ripreso completamente. Lui ci aveva provato, la squadra l'aveva sostenuto - nonostante non sarà più un corridore dellaa fine stagione - ma il miglior piazzamento raccolto in questo Tour resta il 5° posto nella volata di Fougères e il 5° posto nella volata di Châteauroux, entrambe vinte da Cavendish . Va detto, per la battaglia della maglia verde, che Sagan era comunque molto distante dalle prime posizioni di classifica: con lo slovacco solamente 9° con 95 punti,Cavendish. Matematicamente non era fuori, però...

Scontro pazzesco Ewan-Sagan all'ultima curva: rivivi la volata

E parlando di record, come detto, non è il primo corridore a salutare con un record in testa. Proprio Caleb Ewan, con cui ha condiviso quella caduta a Pontivy, sognava il record di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nello stesso anno. Ma, dopo aver vinto ben due volate al Giro d'Italia, l'australiano ha lasciato il Tour con 0 successi e una clavicola fratturata.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11