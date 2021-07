tra poco il report completo...

A Colbrelli la volata per il 2° posto: poi un gesto di stizza

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Patrick Konrad 4h01'59'' 2. Sonny Colbrelli +42'' 3. Michael Matthews +42'' 4. Pierre-Luc Périchon +42'' 5. Franck Bonnamour +42'' 6. Alex Aranburu +42'' 7. Toms Skujins +45'' 8. Jan Bakleants +45'' 9. David Gaudu +47'' 10. Lorenzo Rota +1'03''

Classifiche e risultati

Colbrelli e Rota in fuga, Pogacar aspetta i compagni

Il primo a partire è Kasper Asgreen che attacca dopo 2 km, dietro scatti e controscatti ma nessuno riesce ad inseguire il danese. Al km 54 c'è il primo GPM di giornata, il Col de Port che fa esplodere già il gruppo maglia gialla, e si lanciano alla caccia di Asgreen il compagno di squadra Cattaneo e Kwiatkowski. Pogacar prova a tenere controllata la corsa, mentre si staccano già i velocisti con Cavendish che finisce a 3' di ritardo. Cattaneo riprende Asgreen e passa in testa sul Col de Port, ma al termine della discesa rientra il gruppo che neutralizza la fuga dei tre. Si va verso il traguardo volante di Vic d'Ous e Matthews non si fida di Colbrelli: ecco che l'australiano lascia partire il compagno di squadra Juul-Jensen, seguito da Bakelants e Doubey per anticipare la volata. Matthews riesce comunque a battere Colbrelli per il 4° posto, rendendo la sua strategia un po' insensata. Dietro i tre fuggitivi, si forma un gruppo inseguitori composto da 11 corridori, tra questi Colbrelli e Lorenzo Rota ma anche David Gaudu, Konrad e Aranburu, mentre il gruppo maglia gialla si rialza con Pogacar che aspetta i suoi compagni di squadra.

Konrad se ne va da solo, Gaudu e Colbrelli non rimontano

Sul Col de la Core parte Konrad che riesce a rientrare sui battistrada, l'austriaco poi resta da solo all'inizio del Col de Portet-d'Aspet, contando ancora 39'' di vantaggio sui controattaccanti, un gruppetto composto da Colbrelli, Matthews, Aranburu e Gaudu tra gli altri. Troppo vantaggio per il corridore della Bora Hansgrohe e, a questo punto, aumenta il ritmo in salita Gaudu. Solo Colbrelli riesce ad inseguire il francese della Groupama-FDJ e il duo improvvisato riesce comunque a prendere quasi 20 secondi al battistrada. Konrad però mantiene sempre quei 20-25'' di margine che sono più che sufficienti, anche perché sulla discesa del Col de Portet-d'Aspet rischia su qualsiasi curva per prendere più margine possibile. Niente da fare, Gaudu e Colbrelli non riescono a rimontare e vengono ripresi dagli altri inseguitori. C'è solo la Côte d'Aspret-Sarrat tra Konrad e la vittoria: il campione nazionale austriaco continua però del suo passo e deve gestire 50'' su tutti gli altri. È una formalità per il corridore della Bora che ottiene la vittoria in solitaria a Saint-Gaudens, con Colbrelli che 'vince' invece la volata per il 2° posto davanti a Matthews.

Arriva ancora la fuga! Rivivi la vittoria di Konrad

In gruppo si annoiano e van Aert lancia una volata

Gruppo ormai a 14 minuti, dopo che Pogacar ha voluto tenere controllata la corsa anche per non isolarsi dai propri compagni di squadra. Colpiti, forse, da un po' di noia generale, ecco che van Aert attacca sulla Côte d'Aspret-Sarrat. Il belga si gira e ha fatto il vuoto, neanche il suo compagno di squadra Vingegaard è riuscito a seguirlo. Van Aert lo aspetta e fanno la discesa prendendosi tutti i rischi del caso, costringendo gli uomini di classifica ad un finale di tappa vero. Sarà addirittura volata al traguardo di Saint-Gaudens, vinto poi da Carapaz che ha resistito alla rimonta di Pogacar. Il tutto per il 13° posto. Guillaume Martin ha perso addirittura dei secondi in questa volata.

Van Aert tira la volata e Carapaz batte Pogacar allo sprint

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 66h23'06'' 2. Rigoberto Uran +5'18'' 3. Jonas Vingegaard +5'32'' 4. Richard Carapaz +5'33'' 5. Ben O'Connor +5'58'' 6. Wilco Kelderman +6'16'' 7. Alexey Lutsenko +7'01'' 8. Enric Mas +7'11'' 9. Guillaume Martin +8'02'' 10. Pello Bilbao +10'59''

