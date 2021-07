Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Arriva ancora la fuga! Rivivi la vittoria di Patrick Konrad a Saint-Gaudens

TOUR DE FRANCE - È il 10° corridore a vincere una tappa in solitaria in questo Tour de France, è l'ottava fuga andata in porto. Questa volta ad alzare le braccia al cielo è Patrick Konrad che resiste ai tentativi di rimonta di Matthews, Gaudu e soprattutto del nostro Colbrelli che si piazza 2°. Prima vittoria in un Grande Giro per il campione nazionale austriaco.

