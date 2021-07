Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Ballerini: "Cavendish is back! È una bella persona, mette tutto per il gruppo"

TOUR DE FRANCE - Così Davide Ballerini a fine tappa dopo il secondo successo in questo Tour di Mark Cavendish. Grande soddisfazione per tutta la squadra che dà tutto per 'Cav', perché lo stesso Cavendish dà tutto per la squadra.

