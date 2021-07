Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Ben O'Connor, che assolo. Dopo Madonna di Campiglio, vince anche al Tour. Rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - Era stretto nella morsa dei colombiani, ma all'inizio della salita di Tignes prima si spegne Quintana, poi è la volta di Higuita grazie al suo scatto a 17,3 km dall'arrivo. Ben O'Connor non ha mai cedimenti in salita e conquista la sua seconda vittoria in un Grande Giro dopo il successo a Madonna di Campiglio al Giro 2020.

00:00:46, un' ora fa