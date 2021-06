borracce. Il massimo organo mondiale del ciclismo ha deciso di estendere la regola in vigore green zone, ma anche nelle salite poste negli ultimi 50 km di tappa anche al prossimo Tour de France e per tutte le corse del calendario internazionale previste in questo 2021. È stato deciso in un meeting tra la stessa UCI e altre organizzazioni che gestiscono il ciclismo dei professionisti. L'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) rinnova la "tregua" sulla questione. Il massimo organo mondiale del ciclismo ha deciso di estendere la regola in vigore dall'11esima tappa dell'ultimo Giro d'Italia : i corridori potranno liberarsi di bottiglie e materiale superfluo non solo nelle, ma ancheanche al prossimoe per tutte le corse del calendario internazionale previste in questo. È stato deciso in un meeting tra la stessa UCI e altre organizzazioni che gestiscono il ciclismo dei professionisti.

Altra squalifica: fermato Schär per aver lanciato una borraccia

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11

A fine stagione, verrà stabilita una nuova norma per regolamentare la questione nel 2022. L'UCI ha anche ribadito che i corridori dovranno comunque prestare molta attenzione nell'evitare qualsiasi tipo di danno o pericolo per gli spettatori o per gli altri ciclisti, altrimenti la sanzione verrà assegnata. Per quanto riguarda il Tour, ci saranno delle eccezioni in caso di giornate particolarmente calde o nelle frazioni più lunghe: in tal caso, eventuali modifiche al regolamento verranno annunciate dall'organizzazione prima del via della tappa.

La ricognizione di Cosnefroy e Peters: alla scoperta della prima tappa di montagna

Giro d'Italia Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53