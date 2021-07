Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Brutta maxi caduta: corridori nella scarpata, si ritira Simon Yates. A terra anche Thomas

TOUR DE FRANCE - Non si può stare tranquilli in questo Tour de France. La tappa di Carcassonne doveva essere 'tranquilla', ma a 61,7 km dal traguardo ecco una maxi caduta, con alcuni corridori che finiscono addirittura nella scarpata. Ennesima caduta per Geraint Thomas, a terra anche Simon Yates, Majka, Bouhanni e tanti altri. Si ritira Roger Kluge.

00:02:35, un' ora fa