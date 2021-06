Caleb Ewan nel finale di tappa di Pontivy, finale che lo vedeva tra i protagonisti per giocarsi la vittoria in volata, poi conquistata Peter Sagan e ha fatto notevole fatica a rialzarsi dopo lo scontro. Nonostante la Giuria dell'UCI gli abbia dato lo stesso tempo del vincitore, Ewan non ha potuto far altro frattura alla clavicola destra riscontrata dopo gli esami effettuati in ospedale. Che botta pernel finale di tappa di Pontivy, finale che lo vedeva tra i protagonisti per giocarsi la vittoria in volata, poi conquistata da Tim Merlier . Il corridore della Lotto Soudal è finito addosso ae ha fatto notevole fatica a rialzarsi dopo lo scontro. Nonostante la Giuria dell'UCI gli abbia dato lo stesso tempo del vincitore, Ewan non ha potuto far altro che ritirarsi dal Tour de France a seguito delle ferite riportate. Sì perché il corridore australiano ha rimediato unariscontrata dopo gli esami effettuati in ospedale.

Addio, quindi, al Tour ed operazione chirurgica fissata per mercoledì 30 giugno, per ridurre la frattura. A seguito dell'intervento, Caleb Ewan resterà fermo per un po', ma l'australiano guarda già al futuro. Dovrebbe infatti rientrare in tempo per l'inizio della Vuelta (dal 14 agosto), dove cercherà di riscattarsi con qualche vittoria delle sue.

I corridori vincenti nei 3 Grandi Giri nello stesso anno

Corridore Successi 1956 Miguel Poblet 8 (3 Vuelta, 4 Giro, 1 Tour) 1958 Pierino Baffi 5 (2 Vuelta, 1 Giro, 3 Tour) 2003 Alessandro Petacchi 15 (6 Giro, 4 Tour, 5 Vuelta)

in tutti e tre i Grandi Giri. Era partito bene con i due successi al Giro d'Italia (di Cattolica e di Termoli), fino al ritiro per un problema al ginocchio (Miguel Poblet nel 1956, Pierino Baffi nel 1958 e Alessandro Petacchi nel 2003. Questo addio, però, interrompe il tentativo di record che voleva raggiungere lo stesso Caleb Ewan. In questo 2021, lo sprinter australiano, ambiva a vincere almeno una tappa. Era partito bene con i due successi al Giro d'Italia (di Cattolica e di Termoli), fino al ritiro per un problema al ginocchio ( decisione che fece scalpore ). Niente successi invece al Tour de France, con record sfumato. Record conquistato solo da tre corridori nella storia:nel 1956,nel 1958 enel 2003.

