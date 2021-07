Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Carapaz ci aveva provato, ma Pogacar non cede: rivivi il suo scatto

TOUR DE FRANCE - Dopo essere stato a ruota per tutta la salita, ecco che Carapaz piazza un attacco ai -1400 metri dal traguardo del Col du Portet. Vingegaard si stacca, ma non Pogacar che non molla un millimetro che non vuole perdere l'occasione di vincere la tappa.

00:00:48, 36 minuti fa