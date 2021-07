Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cattaneo: "Aiuto i compagni, ma sto riuscendo a fare qualcosa di mio in classifica"

TOUR DE FRANCE - Soddisfatto del suo Tour Mattia Cattaneo, non solo per le 4 vittorie della Deceuninck Quick Step in queste prime 11 tappe, ma anche per la sua situazione di classifica. Nonostante il lavoro da gregario infatti, nelle tappe di montagna lui c'è ed è 11° in classifica generale.

00:02:28, 18 minuti fa