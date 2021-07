Mark Cavendish dopo la sua 3 i successi in questa edizione del Tour de France (aveva vinto già a Fougères 154 le vittorie in carriera. Il britannico ha così superato Petacchi nella top 10 dei corridori più vincenti di sempre e punta ora a Sean Kelly (156) e André Greipel (158), ma l'obiettivo di Cannonball, in questo momento, è un altro. Il record di vittorie nella storia del Tour de France. Lui era arrivato a 30 nel 2016 e da allora non aveva più alzato le braccia alla Grande Boucle. Ora, con i tre successi in queste prime due settimane, si è portato a -1 dal più grande di tutti i tempi: Eddy Merckx. Certo, non si possono paragonare le vittorie di Cavendish a quelle di Merckx, che vinceva su tutti i terreni e vinceva le classifiche generale di quei Tour, ma resta un dato statistico importante. Anche Cavendish avrà il suo posto nella storia, e dire che Aggiorniamo ancora una volta i numeri didopo la sua vittoria di Valence . Sonoi successi in questa edizione del Tour de France (aveva vinto già a Fougères e Châteauroux ),le vittorie in carriera. Il britannico ha così superato Petacchi nella top 10 dei corridori più vincenti di sempre e punta ora a(156) e(158), ma l'obiettivo di, in questo momento, è un altro. Il record di vittorie. Lui era arrivato a 30 nel 2016 e da allora non aveva più alzato le braccia alla. Ora, con i tre successi in queste prime due settimane, si è portato a -1 dal più grande di tutti i tempi:. Certo, non si possono paragonare le vittorie di Cavendish a quelle di Merckx, che vinceva su tutti i terreni e vinceva le classifiche generale di quei Tour, ma resta un dato statistico importante. Anche Cavendish avrà il suo posto nella storia, e dire che si stava per ritirare nel novembre scorso...

4 occasioni a disposizione, anche se bisognerà vedere se il britannico riuscirà E non finisce qui, perché Cavendish lo vuole raggiungere questo record di tappe vinte di Merckx. Ci sono ancoraa disposizione, anche se bisognerà vedere se il britannico riuscirà a stare dentro il tempo massimo . Già domenica, nella frazione di Tignes, ha rischiato parecchio. Nîmes, Carassonne, Libourne e Parigi saranno le quattro occasioni che ha in mano per entrare nella storia.

Corridore/Tour fatti Vittorie 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 33 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22 6. Nicolas Frantz (6) 20 7. Françoit Faber (9) 19 8. Jean Alavoine (11) 18 9. Jacques Anquetil (8) 16 9. René Le Grevès (6) 16 9. Charles Pélissier (6) 16

Cavendish è anche il primo corridore in questa classifica tra quelli in attività. Anche perché per vederne un altro in attività, dobbiamo scendere fino a Peter Sagan che conta 12 successi. André Greipel ne ha invece 11.

