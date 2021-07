155esima vittoria in carriera (è il 7° più vincente di sempre nella storia del ciclismo). La 9a stagionale (34esima in carriera alla Grande Boucle. Ora, parlando di storia del Tour de France, Mark Cavendish guarda tutti dall'alto, perché è riuscito a raggiungere in testa a questa speciale classifica addirittura Eddy Merckx. Certo, nessun paragone, ma si può qualificare e quantificare cosa fatto da Cavendish da quel 9 luglio 2008, quando colse la sua prima vittoria a Châteauroux, battendo Freire e Zabel. Uno sprinter eccezionale che è riuscito a tenere alta l'asticella, se contiamo gli anni che passano dal 2008 al 2021. 13 stagioni di successi, comunque con qualche buco nero. Nelle ultime annate non riusciva più a vincere, Lefevere che lo ha accolto nuovamente nel suo team. Solo una parola: Chapeau! Ci siamo! Aggiorniamo ancora una volta i numeri. Con il successo di Carcassonne , Cavendish coglie la suain carriera (è il 7° più vincente di sempre nella storia del ciclismo). La 9a stagionale ( da quell'incredibile Giro di Turchia ), la 4a in questa edizione di Tour ma, soprattutto, laalla Grande Boucle. Ora, parlando di storia del Tour de France,guarda tutti dall'alto, perché è riuscito a raggiungere in testa a questa speciale classifica addirittura. Certo, nessun paragone, ma si può qualificare e quantificare cosa fatto da Cavendish da quel 9 luglio 2008, quando colse la sua prima vittoria a Châteauroux, battendo Freire e Zabel. Uno sprinter eccezionale che è riuscito a tenere alta l'asticella, se contiamo gli anni che passano dal 2008 al 2021. 13 stagioni di successi, comunque con qualche buco nero. Nelle ultime annate non riusciva più a vincere, si stava per ritirare dal ciclismo , ma è venuto in suo soccorsoche lo ha accolto nuovamente nel suo team. Solo una parola: Chapeau!

Cavendish scrive la storia: rivivi la sua 34a vittoria al Tour

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

2 occasioni a disposizione, anche se bisognerà vedere se il britannico riuscirà E non finisce qui, perché Cavendish adesso vuole fare anche il sorpasso. Ci sono ancoraa disposizione, anche se bisognerà vedere se il britannico riuscirà a stare dentro il tempo massimo . Già domenica, nella frazione di Tignes, ha rischiato parecchio. Libourne prima e Parigi poi, saranno le due occasioni che ha in mano per entrare nella storia.

La classifica

Corridore/Tour fatti Vittorie 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 34 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22 6. Nicolas Frantz (6) 20 7. Françoit Faber (9) 19 8. Jean Alavoine (11) 18 9. Jacques Anquetil (8) 16 9. René Le Grevès (6) 16 9. Charles Pélissier (6) 16

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

Peter Sagan che conta 12 successi (André Greipel ne ha invece 11. Cavendish è anche il primo corridore in questa classifica tra quelli in attività. Anche perché per vederne un altro in attività, dobbiamo scendere fino ache conta 12 successi ( si è ritirato nel corso di questa edizione ).ne ha invece 11.

Cavendish: "Il record di vittorie? Mi emoziono sempre come se fosse la prima"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11