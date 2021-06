La dedica di Alaphilippe per il figlio Nino, il successo di van der Poel che conquista la maglia gialla in ricordo di nonno Poulidor. Tra le tante cadute, è un Tour che ci racconta anche tante belle storie. Una di queste è quella di Mark Cavendish che a novembre aveva annunciato l'addio al ciclismo. Non vinceva più una tappa, neanche le corse minori. L'ultimo successo al Tour era datato 2016, non ci andava alla Grande Boucle dal 2018. Ormai nessuno più se lo portava dietro. La Deceuninck Quick Step ha però creduto in lui, Lefevre ha creduto in lui. Lo ha riportato a casa e lo ha fatto correre un altro anno. Non per fargli fare un Grande Giro: al Giro d'Italia si puntava sulla classifica, al Tour si andava con Sam Bennett, alla Vuelta con Jakobsen. Ma l'infortunio di Sam Bennett ha scombinati i piani del team belga e Cavendish è tornato in auge. Cannonball ha ripagato questa fiducia e alla seconda volata utile ha battuto tutti. Un'impresa considerando, appunto, che il suo ultimo trionfo al Tour era di 5 anni prima. Le statistiche possono valere qualcosa o nulla, ma è giusto ricordare che sono 31 le vittorie in carriera di Cavendish al Tour. A soli 3 successi dal più vincente di sempre: Eddy Merckx.

Corridore Vittorie di tappa 1. Eddy Merckx 34 2. Mark Cavendish 31 3. Bernard Hinault 28 4. André Leducq 25 5. André Darrigade 22

Si comincia con la protesta dei corridori, con Greipel che ferma tutti. Dopo le tante cadute nella tappa di Pontivy il plotone protesta per la sicurezza, considerando che il gruppo aveva chiesto ad ASO la modifica del percorso e la neutralizzazione del tempo, con risposta negativa, però, da parte dell'UCI. È corsa vera dai -137 km in poi, con l'azione in fuga di Van Moer (Lotto Soudal) e Périchon (Cofidis). Il gruppo lascia fare, con Deceuninck Quick Step, Alpecin Fenix e Groupama-FDJ a tenere la situazione controllata. Tutto 'tranquillo' fino al traguardo volante di Vitré: Van Moer batte Périchon, ma è sfida vera per il 3° posto. I 15 punti se li prende Cavendish, pilotato perfettamente da Morkov, che batte Bouhanni. Più indietro Sagan.

Van Moer ci prova, ma vince Cavendish

Il gruppo rimonta e, quindi, Périchon e Van Moer si scattano in faccia giusto per vincere il premio di combattivo di giornata. Van Moer se ne va e riesce a riprendere qualche secondo di margine sul gruppo maglia gialla. Nasce un appassionante duello tra il corridore della Lotto Soudal e il plotone che prova a rimontare. All'ultimo km il belga ha ancora 18'' di vantaggio, ma Alaphilippe fa la trenata decisiva per riportare sotto tutti. Van Moer viene ripreso a 200 metri dal traguardo e parte la volata: Philipsen in vantaggio, ma viene scavalcato da Cavendish che vince nettamente la volata di Fougères, dove aveva già trionfato nel 2015. E sono 31 in carriera al Tour de France.

