Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cavendish come Merckx: 13 anni di successi, rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

TOUR DE FRANCE - Mark Cavendish fa la storia. Con la 4a vittoria in questa edizione del Tour, sono 34 i successi del britannico in carriera al Tour de France. Come un certo Eddy Merckx. La prima a Châteauroux nel 2008, poi tutte le altre fino alla volata di Carcassonne di oggi. Rigustiamoci insieme 13 anni di successi.

00:02:59, 19 minuti fa