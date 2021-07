Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cavendish è ancora vivo, crolla Uran, vince Pogacar: gli highlights della 18a tappa

TOUR DE FRANCE - Tutti provano a battere Cavendish, staccandolo in salita, ma il britannico non si scompone e vince la volata di gruppo al traguardo volante. Il corridore della Deceuninck Quick Step riesce anche ad arrivare dentro il tempo massimo. Chi passa una giornata no, invece, è Rigoberto Uran che perde ancora le ruote del gruppo, già dal Tourmalet. Poi vince il solito Pogacar.

00:04:44, 2 ore fa