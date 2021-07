Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cavendish: "Il record di vittorie? Mi emoziono sempre come se fosse la prima"

TOUR DE FRANCE - Un misto di emozioni per Mark Cavendish. Un po' la stanchezza per la volata e la giornata, un po' la gioia per essere diventato il corridore più vincente di sempre (insieme a Merckx) nella storia del Tour de France. Però per Cav non c'è record, ogni vittoria è come se fosse la prima, perché il britannico si emoziona sempre, perché vincere al Tour era il suo sogno da bambino.

00:03:34, un' ora fa