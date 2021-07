ce l'ha fatta! Ben 7 corridori sono stati costretti a lasciare il Tour per essere finiti fuori tempo massimo , nella tappa vinta da Ben O'Connor . Il corridore della Deceuninck Quick Step, però, è riuscito a stare dentro i 37'20'' grazie all'aiuto preziosissimo di. Una missione non facile perche si era staccato dopo alcuni km dall'inizio della tappa, facendo intendere che sarebbe stata una giornata molto dura. La Deceuninck Quick Step gli ha lasciato a disposizione questi due uomini (di solito quelli decisivi per le tappe in pianura), lasciando però 'liberi' gli altri di fare la propria corsa: Cattaneo, Asgreen e Alaphilippe erano in fuga per esempio. Tutto bene ciò che finisce bene dunque, con Cavendish che, dopo le due tappe vinte, potrà cercare un altro successo nelle 5 frazioni per sprinter rimaste da qui a Parigi. Con vista sul record di Merckx