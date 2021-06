Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cavendish nella storia: torna a vincere 5 anni dopo! Beffato Van Moer: rivivi la volata

TOUR DE FRANCE - Sembrava impossibile rivedere trionfare Cavendish al Tour de France, soprattutto perché Cannonball non vinceva alla Grande Boucle dal 2016. Eppure la Deceuninck Quick Step è riuscita a dare la scossa a un corridore che si stava per ritirare a fine 2020. Vittoria nella volata di Fougères su Bouhanni e Philipsen e che beffa per Van Moer ripreso solo a 200 metri.

00:01:57, 2 ore fa