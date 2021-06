Cannonball trionfare. Anche perché Cavendish non vinceva al Tour dal 2016. E invece... Eccoci, invece, ad aggiornare le statistiche per il corridore della Deceuninck Quick Step (-3 dal record di Eddy Merckx, A questo punto la domanda viene spontanea: riuscirà a raggiungere il belga entro la fine di questo Tour? Tutto sommato ci sono ancora 6 tappe per velocisti. Cavendish vince Fougères , una città che - evidentemente - gli porta bene visto che conquistò lì una tappa anche al Tour del 2015. Alla vigilia di questa edizione, con Cavendish chiamato all'ultimo visto l'assenza di Sam Bennett , mai ci saremmo aspettati di vederetrionfare. Anche perché Cavendish non vinceva al Tour dal 2016. E invece... Eccoci, invece, ad aggiornare le statistiche per il corridore della Deceuninck Quick Step ( la top 10 dei più vincenti di sempre ) e di tutto il Tour de France. Sì perché, con questo sigillo, il corridore britannico si è portato a, A questo punto la domanda viene spontanea:Tutto sommato ci sono ancora

Ecco la top 10 dei corridori più vincenti di sempre al Tour de France (per numero di tappe). Non abbiamo corridori italiani, anche se non sono lontani. I due italiani più vincenti di sempre alla Grande Boucle sono Gino Bartali e Mario Cipollini con 12 successi ciascuno.

Corridore Vittorie 1. Eddy Mercxk (7 partecipazioni) 34 2. Mark Cavendish (13 partecipazioni) 31 3. Bernard Hinault (8 partecipazioni) 28 4. André Leducq (9 partecipazioni) 25 5. André Darrigade (14 partecipazioni) 22 6. Nicolas Frantz (6 partecipazioni) 20 7. Françoit Faber (9 partecipazioni) 19 8. Jean Alavoine (11 partecipazioni) 18 9. Jacques Anquetil (8 partecipazioni) 16 9. René Le Grevès (6 partecipazioni) 16 9. Charles Pélissier (6 partecipazioni) 16

Cavendish è anche il primo corridore in questa classifica tra quelli in attività. Anche perché vederne un altro in attività, dobbiamo scendere fino a Peter Sagan che conta 12 successi. André Greipel ne ha invece 11.

