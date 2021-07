Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cavendish, van Aert, Colbrelli e Ballerini: il meglio della 2a settimana

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivedere tutto ciò che è successo nella seconda settimana di questo Tour. Dalla doppietta di Mark Cavendish al successo di van Aert nella tappa del doppio Mont Ventoux. Per Cavendish è record, e che esultanza con Ballerini: "Abbiamo fatto la storia". Colbrelli meno felice, che dà dell'idiota a qualcuno in gruppo per la solita lotta delle posizioni.

