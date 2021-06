27,2 km da Changé a Laval che potrebbero anche consegnare una nuova maglia gialla (Van der Poel proverà in tutti i modi di difenderla, ma dietro di sé ha tanti contendenti. Sarà anche il primo banco di prova per i big: chi sta meglio dopo le Non si scherza più al Tour de France che presenta subito la prima delle due cronometro, decisive nell'economia della classifica generale.da Changé a Laval che potrebbero anche consegnare una nuova maglia gialla ( guarda la classifica ).proverà in tutti i modi di difenderla, ma dietro di sé ha tanti contendenti. Sarà anche il primo banco di prova per i big: chi sta meglio dopo le tante botte prese nei primi giorni?

Gli orari di partenza dei corridori

Classifiche e risultati

Il percorso della 5a tappa

Cronometro adatta agli specialisti del settore, visto che non saranno presenti nel percorso GPM o altri ostacoli altimetrici importanti. Non è una crono liscia, ma dovrebbe vincere - appunto - uno tra i cronoman di professione. Prima parte molto ondulata, con diverse curve impegnative nei primi 5 km, che potrebbero far perdere più di qualche secondo. Poi lunghi rettilinei tra il primo e il secondo rilevamento intermedio, e qualche ostacolo nella parte finale. Ci saranno giusto tre brevi tratti di salita: dopo 4,7 km il passaggio a Saint Germain-le-Fouilloux, dopo 10,9 km il passaggio a Louverné, e poi una volta entrati a Laval a 2 km dalla fine. I rilevamenti cronometrici, invece, sono posti dopo 8,8 km (Saint-Jean-Sur-Mayenne ) e 17,2 km (Bonchamps-lès-Laval ).

Rilevamenti intermedi:

-Al km 8,8 Saint-Jean-Sur-Mayenne (primo rilevamento)

-Al km 17,2 Bonchamps-lès-Laval (secondo rilevamento)

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Sarà una crono importante per gli uomini di classifica, soprattutto dopo gli ultimi sconvolgimenti in queste prime tappe. Carapaz, ad oggi, è il migliore dei big e si deve difendere dalla bravura nelle prove contro il tempo dei vari Roglic, Pogacar e dello stesso Geraint Thomas. Parlando di Roglic e Thomas, però, bisognerà vedere la loro condizione fisica. Entrambi protagonisti di cadute nella tappa di Pontivy, non saranno sicuramente al top nella prova di Laval. Difficile pensare, infatti, che Roglic possa fare la differenza e sbaragliare la concorrenza visto i bendaggi applicati su tutto il corpo. Parlando degli uomini di classifica, togliendo i fantastici 4, occhio a Rigoberto Uran. Il colombiano ha vinto la crono dell'ultimo Giro di Svizzera e potrebbe provare il colpo per avvantaggiarsi in classifica.

C'è una sfida nella sfida, perché oltre ai big, ci sono altri corridori che puntano alla maglia gialla grazie alla prova di Laval. Mathieu van der Poel ha poco margine a disposizione e, fino ad adesso, non ha mostrato doti clamorose a cronometro. L'olandese ha solo 8'' di vantaggio su Alaphilippe che, nelle prove contro il tempo, si è sempre comportato molto bene. Ha fatto 2° nella crono del Giro di Svizzera e al Tour, si ricorda ancora quella cronometro vinta nel 2019 dove sconfisse, addirittura, Geraint Thomas in quel di Pau. Il francese cercherà sicuramente di riprendersi la maglia gialla persa durante la seconda tappa. Occhio però a Wout van Aert che, invece, ha 31'' di ritardo. Tra le prime due tappe e le prime due volate, il belga non è mai riuscito ad essere protagonista, ma la giornata di Laval potrebbe essere a lui congeniale. Van Aert in stagione ha vinto inoltre la crono di San Benedetto alla Tirreno-Adriatico dove ha battuto Küng, Ganna e Pogacar (5 le crono vinte in carriera per il belga).

Wout van Aert è proprio uno dei favoriti per la vittoria di questa tappa, anche se il belga dovrà vedersela contro gli svizzeri. Con lui, i più accrediti tra addetti ai lavori e bookmaker sono infatti Küng (campione svizzero a crono e tre crono vinte nel 2021) e Bissegger che in stagione ha vinto la crono della Parigi-Nizza. Un gradino sotto McNulty dell'UAE Emirates e Richie Porte che punta a recuperare un po' di terreno dopo il tanto tempo perso in queste prime tappe.

Küng, Bissegger, van Aert *****

McNulty, Uran, Porte, Alaphilippe ****

Pogacar, Campenaerts, Bjerg, Asgreen, Cattaneo ***

Geraint Thomas, Kragh Andersen, Roglic **

Castroviejo, De Gendt, Durbridge, Tony Martin *

Approfondimenti e dichiarazioni

Tour de France: informazioni utili

Mercoledì 30 giugno, dalle 12:15 (collegamento tv)

