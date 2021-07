Matthews che tallona Mark Cavendish. Il britannico però vuole chiudere in bellezza il suo Tour, con la 35esima vittoria che gli farebbe fare il Ultimi 108,4 km di questo Tour 2021 . C'è ancora una tappa da assegnare e, soprattutto, la maglia verde di leader della classifica a punti da far indossare, conche tallona. Il britannico però vuole chiudere in bellezza il suo Tour, con la 35esima vittoria che gli farebbe fare il sorpasso su Eddy Merckx . Tanta roba. Tappa caratterizzata dal classico circuito cittadino all'interno di Parigi con il pavé a rendere tutto più ostico e pericoloso.

Classifiche e risultati

Il percorso della 21a tappa

Si chiude la Grande Boucle con la solita passerella sugli Champs-Élysées. Discorso chiuso per la maglia gialla e per la maglia a pois, anche perché ci sarà un solo punto a disposizione. In avvio si scala la Côte des Grès (4a categoria) di 1,9 km che assegna quindi un solo punto. Poi ci si dirige verso Parigi, ma prima di entrare in città, ci sarà un'altra asperità: quella di Meudon, che non viene classificato come GPM. Una volta entrati a Parigi sarà corsa versa, dal km 54,5, con il circuito cittadino (di 7 km) da affrontare 8 volte, verso l'ultima volata di questa edizione. Al km 68,3 ci sarà anche lo sprint intermedio, che è posto 800 metri dopo la linea di arrivo (dopo il terzo giro) che potrebbe disorientare un po' i corridori. Lì ci saranno a disposizione 20 punti per l'assegnazione della maglia verde. Ultimi km in pavé che renderanno la volata ostica e adatta anche ai velocisti non puri.

GPM e altimetrie:

-Al km 7,4 Côte des Grès (4a categoria): salita di 1,9 km al 5%;

-Al km 36,6 Meudon (non classificato come GPM): salita di 1,9 km al 5,5%;

Sprint intermedio:

-Al km 68,3: 800 metri dopo la linea d'arrivo (al terzo passaggio);

Programmazione tv

Tour 2021, Tappa 21: Chatou-Parigi Champs-Élysées, profilo 3D

I favoriti

Il favorito numero 1 è ovviamente Mark Cavendish che è stato il velocista di riferimento in questo Tour con 4 vittorie su 5 sprint (al primo non aveva neanche partecipato a causa di una caduta). La motivazione è poi a mille per il corridore britannico che ha da difendere la maglia verde vinta una sola volta in carriera e che, in caso di successo, supererebbe inoltre Eddy Merckx per numero di trionfi al Tour de France (34). Dopo le fatiche dei Pirenei, Cavendish si è un po' “riposato” negli ultimi giorni, lasciando andare la fuga nella tappa di Libourne e facendo una cronometro tutto sommato tranquilla. Sarà ancora lui a festeggiare?

Un gradino sotto Jasper Philipsen, l'ultimo vero velocista rimasto a ben vedere. Il corridore belga tirò la volata a Merlier a Pontivy quella volta, e da allora è invece lui a provarci in proprio. L'Alpecin Fenix vorrebbe vincere la sua terza tappa dopo i trionfi di van der Poel e, proprio, di Merlier. Occhio però a quei due: Michael Matthews e Sonny Colbrelli. Soprattutto l'australiano che è ancora in corsa per la maglia verde e ci sono ancora 70 punti a disposizione.

Poi tutti gli altri, compreso Wout van Aert che sarà però stanco dopo il successo nella cronometro di Saint-Émilion. Potrebbe provarci a quel punto Teunissen. Ci sono Bol, Greipel (alla sua ultima tappa in carriera al Tour), Cort Nielsen, Laporte, Walascheid. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Occhio però ad eventuali azioni di finisseur che potrebbero rovinare la festa.

Cavendish *****

Philipsen, Colbrelli, Matthews ****

Mads Pedersen, van Aert, Aranburu ***

Greipel, Laporte, Cort Nielsen, Bol, Van Moer, Turgis **

Theuns, Stuyven, García Cortina, Politt, Walscheid, Swift, Danny van Poppel, Teunissen, Küng *

Approfondimenti e dichiarazioni

Tour de France: informazioni utili

Domenica 18 luglio, dalle 16:15 (collegamento tv)

