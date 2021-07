Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Che botta per Stefan de Bod: per fortuna si rialza senza conseguenze

TOUR DE FRANCE - È il Tour delle cadute e l'asfalto bagnato in discesa non aiuta. Dopo Ion Izagirre è la volta anche di Stefan de Bod che va a sbattere proprio sul ciglio della strada prendendo uno di quei cuscinetti appostati per gli incidenti. Per sua fortuna nulla di rotto e riuscirà a concludere la gara.

00:01:29, un' ora fa