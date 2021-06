Geraint Thomas a Primoz Roglic, fino all'ultima curva durante la volata. Si sono salvati davvero in pochi quest'oggi. A farne maggiormente le spese è proprio il corridore della Jumbo Visma che prima perde Gesink, Carapaz che riesce ad evitare le cadute e a restare con chi si è giocato la tappa, conquistando qualche secondo anche su Pogacar. Si ritira anche Haig, capitano della Bahrain Victorious, ma questa Lorient-Pontivy è stata un disastro totale. Doveva essere la prima tappa 'semplice' di questo Tour de France ma, come al solito, quando si fa questo ragionamento diventa tutto più difficile. Una caduta dopo l'altra, da, fino all'ultima curva durante la volata. Si sono salvati davvero in pochi quest'oggi. A farne maggiormente le spese è proprio il corridore della Jumbo Visma che prima perde Gesink, che si ritira dopo la caduta con Thomas, poi cade lui stesso e perde un minuto e passa dai rivali in classifica. Sembrava sgambettare bene nelle prime due frazioni da Classiche, ora è scivolato al 20° posto in classifica. Quello messo meglio dei big, ora, è diventatoche riesce ad evitare le cadute e a restare con chi si è giocato la tappa, conquistando qualche secondo anche su. Si ritira anche, capitano della Bahrain Victorious, ma questa Lorient-Pontivy è stata un disastro totale.

Scontro pazzesco Ewan-Sagan all'ultima curva: rivivi la volata

La nuova classifica

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria IERI A 00:54

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 12h58'53'' 2. Julian Alaphilippe +8'' 3. Richard Carapaz +31'' 4. Wout van Aert +31'' 5. Wilco Kelderman +38'' 6. Tadej Pogacar +39'' 7. Enric Mas +40'' 8. Nairo Quintana +40'' 9. Pierre Latour +45'' 10. Sergio Higuita +52'' 12. David Gaudu +52'' 15. Rigoberto Uran +52'' 16. Vincenzo Nibali +55'' 18. Geraint Thomas +1'07'' 20. Primoz Roglic +1'35'' 42. Miguel Ángel López +3'43''

Classifiche e risultati

5 in fuga, brutta botta per Geraint Thomas

Schelling (Bora Hansgrohe), come al solito, è l'animatore delle fughe di questo inizio Tour e con lui partono anche Barthe e Chevalier (B/B Hotels), Wallays (Cofidis) e Schär (AG2R Citroën). In gruppo c'è la Lotto Soudal di Caleb Ewan a fare l'andatura, ma occhio alle cadute. Finisce a terra Geraint Thomas che butta giù anche Rober Gesink e Tony Martin. Gesink non ce la fa a rialzarsi e deve dire addio al Tour, con Roglic che perde subito un prezioso gregario in vista delle prossime tappe. Sembra piuttosto malconcio anche Geraint Thomas: per un attimo si è pensato al ritiro, ma il gallese si rialza e riesce a rimontare i 3 minuti persi grazie al lavoro dei compagni Rowe, van Baarle e Castroviejo. Intanto Schelling si prende il primo GPM di giornata e si fa poi riprendere dal gruppo per aiutare Sagan, mentre Barthe fa suo il traguardo volante. Al 5° posto, invece, Caleb Ewan che 'vince' la volata di gruppo su Cavendish e Colbrelli.

Caduta Geraint Thomas, riparte ma deve inseguire

Che disastro: una caduta dopo l'altra. Vince Merlier

A 10 km dal traguardo, altra caduta. Questa volta a farne le spese è Primoz Roglic. Qualche metro indietro erano finiti per terra anche Valverde e Miguel Ángel López. Ma non finisce qui, perché ai -4 km cade rovinosamente Jack Haig, capitano della Bahrain Victorious. È una corsa ad eliminazione. Roglic prova a rientrare, ma ha già perso un minuto. Davanti restano a giocarsi la volata Ballerini, Ewan, Sagan, Merlier, Bouhanni, Bol e Walscheid. Tra gli uomini di classifica c'è solo Carapaz, anche Pogacar ha perso terreno. C'è la volata, ma Caleb Ewan si scontra con Sagan proprio sul più bello e diventa facilissimo per Merlier che conquista la tappa davanti al compagno di squadra Philipsen e a Bouhanni. Si piazzano Davide Ballerini (4°) e Sonny Colbrelli (5°).

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tim Merlier 4h01'28'' 2. Jasper Philipsen st 3. Nacer Bouhanni st 4. Davide Ballerini st 5. Sonny Colbrelli st 6. Julian Alaphilippe st 7. Mathieu van der Poel st 8. Cees Bol st 9. Anthony Turgis st 10. Max Walscheid st 13. Richard Carapaz st 35. Tadej Pogacar +26'' 42. David Gaudu +26'' 48. Geraint Thomas +26'' 92. Primoz Roglic +1'21'' 93. Miguel Ángel López +1'21''

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11