Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Che rischio per Izagirre: manca la curva, ma riesce a trovare la via d'uscita come in F1

TOUR DE FRANCE - Tanta salita, ma anche tanta discesa in questa tappa del Tour con arrivo a Le Grand Bornand. Ion Izagirre manca completamente la curva, ma per fortuna non vola a terra trovando una via di fuga come in Formula 1.

00:00:19, un' ora fa