Durante la cronometro di Saint-Émilion, vinta da Wout van Aert , è stata effettuata anche la votazione per eleggere il supercombattivo del Tour de France 2021. Da una parte la Commissione di 5 persone composta da giornalisti ed ex corridori, dall'altra il voto popolare dei tifosi che hanno votato direttamente dal sito del Tour. Alla 'fase finale' delle votazioni erano arrivati, entrambi vincitori di due tappe in questa edizione,, oltre ai francesi, Anthonye Franck. La new entry era sicuramente il corridore della B/B Hotels, vera sorpresa di questo Tour, considerando che ha raccolto la 22a posizione in classifica generale anche grazie alle fughe (6 tentate nelle tappe di montagna).