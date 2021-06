Chris Froome è stato convocato dalla Israel Start-Up Nations per il prossimo Tour de France che partirà Michael Woods, 5° Grande Boucle a tre anni dall'ultima partecipazione, quando nel 2018 si piazzò 3° alle spalle del compagno di squadra Geraint Thomas e Dumoulin. Un ottimo risultato, considerando che un mese prima Tripla Corona. Ora è ufficiale. Nonostante una prima parte di stagione non proprio esaltante,è stato convocato dallaper il prossimo Tour de France che partirà il prossimo 26 giugno . Froome sarà anche uno dei leader della formazione israeliana, anche se non sarà lui l'uomo di classifica vista la presenza del più performante, 5° all'ultimo Giro di Svizzera . Il britannico fa comunque ritorno allaa tre anni dall'ultima partecipazione, quando nel 2018 si piazzò 3° alle spalle del compagno di squadra. Un ottimo risultato, considerando che un mese prima vinse il Giro d'Italia proprio davanti a Dumoulin , completando la

Il sogno del 5° Tour de France

gravissimo infortunio al Giro del Delfinato e anche lo scorso anno non fu convocato dalla Ineos Grenadiers, che preferì chiamare Bernal (che era campione in carica) e Carapaz per la corsa francese, dirottando Geraint Thomas al Giro d'Italia e Froome alla Vuelta. Un grande ritorno per Froome che ha come sogno nel cassetto quello di vincere il suo 5° Tour de France, raggiungendo Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain in testa Quello fu l'ultimo Tour di Froome, che poi non partecipò all'edizione 2019 per ile anche lo scorso anno non fu convocato dalla Ineos Grenadiers, che preferì chiamare(che era campione in carica) eper la corsa francese, dirottandoal Giro d'Italia e. Un grande ritorno per Froome che ha come sogno nel cassetto quello di vincere, raggiungendo Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain in testa all'albo d'oro del Grande Giro francese

Non sarà però per quest'anno. Le prestazioni del britannico in stagione non sono state sufficienti, considerando il 47° posto nella classifica generale dell'UAE Tour, l'81° della Volta a Catalunya, il 93° del Tour of the Alps, il 96° del Tour de Romandie e il 47° del Giro del Delfinato. Il capitano della formazione israeliana sarà Michael Woods, come riferito dallo stesso Froome.

Le parole di Froome

Dopo due anni di assenza non vedo l'ora di tornare. È stato un viaggio arduo dal mio incidente al Giro del Delfinato del 2019, ma questa è stata una delle mie più grandi motivazioni nel corso delle ultime stagioni. Ho lavorato instancabilmente per arrivare dove sono e, anche se le mie ambizioni quest'anno non saranno quelle del leader, spero di aggiungere la mia esperienza e il mio supporto alla squadra nel miglior modo possibile come capitano in questa trasferta. Abbiamo un forte corridore come Michael Woods e non vedo l'ora di dare il massimo per lui e per la squadra nella battaglia di Parigi. [Chris Froome sul sito ufficiale]

Israel non ha ufficializzato ancora tutti e 8 i corridori che saranno presenti al Tour, ma oltre a Woods e Froome dovrebbero esserci anche Daniel Martin (10° al Giro d'Italia), Neilands, Dowsett, Rick Zabel, Hofstetter e André Greipel (che proprio quest'anno Lanon ha ufficializzato ancora tutti e 8 i corridori che saranno presenti al Tour, ma oltre a Woods e Froome dovrebbero esserci anche(10° al Giro d'Italia),, Ricke André(che proprio quest'anno è tornato alla vittoria dopo due anni di astinenza ).

