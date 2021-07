Vincenzo Nibali torna all'Astana? Siamo ormai agli sgoccioli di questa trattativa e a dirlo è direttamente il team manager dell'Astana Beppe Martinelli che ai microfoni di Eurosport, durante la tappa che ha visto poi Squalo nella squadra kazaka, dove ha militato dal 2013 al 2016. Periodo in cui ha vinto due Giri d'Italia, un Tour de France e un Giro di Lombardia. Nibali L'aveva già annunciato una settimana fa , ma la telefonata di oggi è stata una conferma (quasi) ufficiale.torna all'? Siamo ormai agli sgoccioli di questa trattativa e a dirlo è direttamente il team manager dell'Astanache ai microfoni di Eurosport, durante la tappa che ha visto poi vincere Konrad , haa confermato tutto circa il ritorno dellonella squadra kazaka, dove ha militato dal 2013 al 2016. Periodo in cui ha vinto due Giri d'Italia, un Tour de France e un Giro di Lombardia. Nibali ha appena lasciato il Tour e, prima dell'arrivo a Tokyo, cercherà di chiudere in maniera definitiva la trattativa con l'Astana per il 2022.

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Nibali e Astana insieme: farebbe bene ad entrambi

L’idea mi è venuta alla Tirreno-Adriatico di quest’anno. Una mattina l’ho buttata lì a Vincenzo, gli ho chiesto perché non tornasse da noi a chiudere la carriera dopo aver vinto tutto. Lui il giorno dopo è arrivato al bus e mi ha detto, ‘sai che ci ho pensato'? Se si potesse fare sarebbe bello...’. Da lì ho cominciato a lavorare ai fianchi la mia squadra e chi avesse un po’ di dubbi, cosa normale visto che Vincenzo ha 36 anni. Il ritorno all’Astana di Nibali mi darebbe quel qualcosa in più. Sia alla squadra, oltre a smuovere un po’ di voglia in lui. Farebbe bene ad entrambi. A noi come squadra, visto che tornerebbe un campione che darebbe lustro all’Astana Premier-Tech, ma anche a lui, visto che forse qualcosa ancora deve dare, chissà che non riesca a farlo con noi

"È partito Vincenzo Nibali": anche il siciliano cerca la fuga

Non è tutto chiuso ma...

Non è ancora definito il tutto, lo stiamo facendo in questi giorni, spero che si riesca a fare tutto questo. Per me come Martinelli, e lo voglio far capire anche a quelli che dicono che sarebbe troppo vecchio, sono convinto che possiamo fare ancora qualcosa di buono. Poi se non lo farà chiuderà la carriera nella squadra dove ha vinto tutto, tanti campioni lo stanno facendo e potrebbe essere lo stesso con Vincenzo

Nibali, addio al Tour: ci ha provato, poi il saluto a Alaphilippe

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11