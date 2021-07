Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Colbrelli, Cattaneo e Rota in fuga, vince Konrad: gli highlights della 16a tappa

TOUR DE FRANCE - Il primo a provarci era stato Mattia Cattaneo, ma il corridore della Deceuninck Quick Step viene ripreso dal gruppo dopo il primo GPM. Una seconda fuga parte dopo il traguardo volante e ci sono anche Sonny Colbrelli e Lorenzo Rota. Peccato per i due che ci sia anche Konrad che anticipa tutti partendo da lontano. In gruppo è volata versa... Per il 13° posto!

00:04:47, 2 ore fa