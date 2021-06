Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Colbrelli ci prova, Roglic-Pogacar in sifda, vince van der Poel: gli highlights della 2a

TOUR DE FRANCE - Schelling di nuovo in fuga per conquistare più punti possibili per la maglia a pois, ma fa 1 a 1 contro Perez. Poi la fuga viene neutralizzata e c'è bagarre per salire sul Mûr de Bretagne: gran marcamento tra Roglic e Pogacar, poi parte Colbrelli. Troppo presto però, con il campione nazionale italiano rimontato e scavalcato da van der Poel.

00:04:49, un' ora fa