Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Colbrelli: "Non c'è rispetto negli sprint. Non si pensa che c'è una famiglia a casa"

TOUR DE FRANCE - Grande amarezza per Sonny Colbrelli per il risultato del suo sprint, che in realtà non è riuscito a fare. Il corridore della Bahrain Victorious confessa di aver avuto un problema meccanico a causa di un corridore della Alpecin Fenix che gli ha tagliato la strada proprio all'inizio della volata.

00:00:49, 37 minuti fa