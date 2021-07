Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Colbrelli sbraita, Cavendish vince ancora: il meglio dall'onboard camera

TOUR DE FRANCE - Riviviamo ciò che è successo nella 13a tappa, straordinariamente importante per la storia della competizione visto che Cavendish ha ottenuto la sua vittoria n° 34, eguagliando Eddy Merckx. Che bagarre per le posizioni in gruppo, con Colbrelli costretto a mandare a quel paese qualcuno.

