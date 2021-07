Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Colbrelli sprinta, Quintana a pois, vince O'Connor: il meglio della 9a tappa

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivedere ciò che è successo nella 9a frazione del Tour, con la lunga salita di Tignes che è stata ancora teatro di un attacco di Pogacar. Intanto Colbrelli fa il pieno di punti per la sua classifica: 20 al traguardo volante, 15 all'arrivo grazie alla sua azione in fuga. Fa tanti punti anche Quintana per la maglia a pois, ma alla fine vince Ben O'Connor.

00:04:39, un' ora fa