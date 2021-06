Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Colpo di Alaphilippe, Vincenzo Nibali c'è, Carapaz prende un buco: gli highlights

TOUR DE FRANCE - Tra cadute e Cotes, a spuntarla è il campione del mondo Julian Alaphilippe che centra un successo fantastico, un successo alla Alaphilippe. Niente da fare per rivali come van Aert, van der Poel e Colbrelli, ma anche per Roglic e Pogacar che hanno desistito. Bravo Nibali che ha pedalato con i migliori, perde 5'' invece Carapaz.

00:04:53, un' ora fa