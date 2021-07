Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Cori per Alaphilippe, tutta la Deceuninck per Cavendish sul Mont Ventoux

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivedere ciò che è successo nella tappa del doppio Mont Ventoux vinta da Wout van Aert. Ci aveva provato anche Alaphilippe che aveva tanti tifosi al seguito. Solite difficoltà per Mark Cavendish, ma il corridore della Deceuninck Quick Step è stato sostenuto da tutta la squadra per non finire fuori tempo massimo.

