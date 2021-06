Classifiche e risultati

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11

Vincenzo Nibali e Mattia Cattaneo, ma il primo dovrà mettere su km in vista delle Olimpiadi, il secondo cercherà di fare da spalla ad Alaphilippe. Punteremo ovviamente su Sonny Colbrelli che, galvanizzato dal Avremo tanti gregari, da Guarnieri per Démare a Formolo per Pogacar o ancora Oss per Sagan, ma pochi solisti. È vero, ci saranno, ma il primo dovrà mettere su km in vista delle Olimpiadi, il secondo cercherà di fare da spalla ad Alaphilippe. Punteremo ovviamente suche, galvanizzato dal successo ai campionati nazionali italiani di Imola , cercherà di vincere qualche tappa, magari provando a fare la classifica a punti.

Tutti gli italiani al Tour

Corridore Squadra Davide Formolo UAE Emirates Vincenzo Nibali Trek Segafredo Sonny Colbrelli Bahrain Victorious Daniel Oss Bora Hansgrohe Davide Ballerini Deceuninck Quick Step Mattia Cattaneo Deceuninck Quick Step Jacopo Guarnieri Groupama-FDJ Lorenzo Rota Intermarché-Wanty Gobert Kristian Sbaragli Alpecin Fenix

È record negativo per l'Italia dal 1983 ad oggi. Mai eravamo scesi meno di 10 corridori azzurri in una edizione del Tour de France. Il picco è stato invece nel 1996, con ben 61 corridori italiani al via.

Nibali: "Olimpiadi? Ci devo arrivare con leggerezza..."

Giro d'Italia Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53