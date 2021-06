Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Dalle lacrime al sorriso splendente: van der Poel indossa la maglia gialla

TOUR DE FRANCE - La dinastia Poulidor-van der Poel ha finalmente la sua maglia gialla. Raymond Poulidor non era mai riuscito a indossare il simbolo della leadership, cosa che è riuscito a fare invece Mathieu van der Poel alla sua seconda tappa in carriera. Un giorno di gloria per l'intera famiglia.

00:00:38, un' ora fa