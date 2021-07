Deceuninck Quick Step dopo la vittoria di Cavendish ha vinto anche Alaphilippe ha vinto Lefevere, soprattutto considerando che due vittorie sono arrivate con il colpo “low cost” chiamato Mark Cavendish, che questo Tour non avrebbe C'è grande soddisfazione in casadopo la vittoria di Cavendish a Châteauroux . Non solo, la formazione belga ha indossato per un giorno la maglia gialla, porta la maglia verde con Cavendish e ha vinto tre delle prime sei tappe del Tour.ha vinto anche a Fougères ha vinto a Landerneau . Più di così. Al settimo cielo il GM, soprattutto considerando che due vittorie sono arrivate con il colpochiamato Mark Cavendish, che questo Tour non avrebbe neanche dovuto farlo

Patrick Lefevere (general manager Deceuninck Quick Step)

Fantastico. 6 tappe e 3 vittorie. Con un low cost come Mark Cavendish, a cui nessuno dava un dollaro, noi l’abbiamo recuperato e uno score come il suo lo vedi solo nei libri o nei film. Tutti dicono che Morkov è il miglior leadout al mondo e lui dimostra ogni giorno che è così, ma non dimentichiamo anche gli altri. Quando van der Poel, la maglia gialla, ha provato ad accelerare, Ballerini l’ha seguito, tutto è andato perfettamente. Non dimentichiamo che anche lo stesso Mark è partito abbastanza lontano dall’arrivo, ma in questo momento è davvero forte per chiunque

Mark Cavendish

Una sensazione fantastica. Mi sembra che ogni anno qui l’arrivo sia un po’ diverso, nel 2008 era in leggera salita, nel 2011 sempre un po’ in salita, ma più corto, oggi invece era più pianeggiante. Sono passati dieci anni, incredibile. È qualcosa di davvero speciale. Ho vinto in modo simile, abbiamo parlato di come fare nel finale. Ci sono tante squadre forti qui, che si mettono davanti, tutti vogliono mettersi in testa. Non capisco perché alcuni portano intere squadre di velocisti, ma poi non corrono per fare la volata. Quando è partita la fuga con molti corridori, la Groupama-FDJ è andata un po’ nel panico, ma poi non ha lavorato. Poi altre squadre come la AlpecinFenix hanno invece collaborato. Nel finale Morkov mi ha lasciato lo spazio, ma volevo stare un altro piccolo secondo a ruota prima di partire, quindi ho cambiato treno e sono partito da lì. I ragazzi sono stati fantastici, ho avuto il campione del mondo Alaphilippe che ha dato tutto per me nell’ultimo km

Il record di Merckx? Non dite quel nome. Non sto pensando a niente. Ho appena vinto una tappa al Tour. Sia che fosse il primo che il 32°, ho appena vinto una tappa del Tour. Le persone lavorano per questo tutta una vita, sono entusiasta. Se ne dovessi vincere altre 50 bene, ma se non dovessi più riuscirci così sarà…

Julian Alaphilippe

Prima di tutto è molto emozionante, fa piacere. Mark era ancora molto motivato oggi e il grande lavoro della squadra funziona. Declercq ha controllato tutto il giorno, ma i due fuggitivi hanno resistito bene nel finale e andavano davvero forte e quindi siamo andati davvero veloce. Volevamo stare tutti davanti e organizzarci bene per evitare le cadute. Alla fine non ho fatto molto, sono stati più Morkov e Ballerini a fare il lavoro per lanciare perfettamente Cavendish. La crono? Non ero al top, ma comunque è andata così. Mi sarebbe piaciuto fare meglio, le gambe non erano eccezionali, ma comunque c’erano. Oggi sono stato bene, in una tappa che è andata via molto veloce. Domani vedremo, credo che sarà una bella chance per una fuga, vedremo come andrà

