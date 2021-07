oltre il tempo massimo, con esclusioni eccellenti. Sono andati oltre i 37'20'', che rappresentava Arnaud Démare e con lui anche il suo compagno di squadra Jacopo Guarnieri. Non solo, è uscito di scena anche un altro velocista: Coquard della B/B Hotels. Finiscono a casa poi Anthony Delaplace dell'Arkéa Samsic, Stefan De Bod dell'Astana Premier-Tech, Loïc Vliegen Intermarché-Wanty Gobert e Nic Dlamini della Qhubeka NextHash. Tutti corridori che facevano parte del gruppetto Cavendish, ma che si sono definitivamente staccati sull'ultima, lunghissima, salita di Tignes (21 km). Giornata durissima sulle Alpi, con diversi corridori che sono stati costretti al ritiro. Roglic, van der Poel ( che non sono neanche partiti ), Merlier e non solo. Ma ci sono stati anche quei corridori che sono finiti, con esclusioni eccellenti. Sono andati oltre i 37'20'', che rappresentava il tempo massimo di oggi , uno dei velocisti principi di questa edizione:e con lui anche il suo compagno di squadra. Non solo, è uscito di scena anche un altro velocista:della B/B Hotels. Finiscono a casa poi Anthonydell'Arkéa Samsic, Stefandell'Astana Premier-Tech, LoïcIntermarché-Wanty Gobert e Nicdella Qhubeka NextHash. Tutti corridori che facevano parte del gruppetto Cavendish, ma che si sono definitivamente staccati sull'ultima, lunghissima, salita di Tignes (21 km).

Il tempo massimo per una tappa di alta montagna è la maggiorazione del 14% del tempo del vincitore. A spuntarla è stato Ben O'Connor che è giunto sul traguardo di Tignes con il tempo di 4h26'43'' quindi, per stare dentro, bisognava quindi arrivare entro i 37'20'' di ritardo. Ce l'ha fatta Cavendish, ma ce la fanno anche Greg Van Avermaert, Campenaerts, Wallays e Amund Jansen per soli 5 secondi, arrivando a +37'15''.

Niente da fare invece per Démare che sperava di cogliere un successo di prestigio al Tour, dopo essere stato il miglior velocista - per distacco - al Giro 2020. Niente da fare questa volta per il corridore della Groupama-FDJ che non ha mai dato l'impressione di avere una gamba superiore.

