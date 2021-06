Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Démare: "La squadra ha fatto un grande lavoro, ma on sono riuscito a stare davanti"

TOUR DE FRANCE - Niente da fare per Arnaud Démare che non ha neanche fatto la volata. Il corridore francese si è piazzato 46° e ha confessato di essere arrivato al momento del dunque senza energie a causa dell'inseguimento fatto in giornata per riprendere Van Moer.

