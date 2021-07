Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - È il Tour delle cadute: Enric Mas contro il marciapiede, Valverde gli dà la sua bici

TOUR DE FRANCE - Non finiscono le cadute per i big della classifica. Proprio nel giorno del ritiro di Roglic, rischia grosso Enric Mas che finisce contro il marciapiede. Lo assiste Alejandro Valverde che gli consegna la sua bici per ripartire.

00:01:10, un' ora fa