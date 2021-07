Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - "È partito Vincenzo Nibali": anche il siciliano cerca la fuga

TOUR DE FRANCE - Penultimo giorno al Tour per Vincenzo Nibali che cerca a questo punto di entrare nella fuga per lasciare il segno in questa corsa prima di andare a Tokyo. Riuscirà a vincere una tappa?

00:00:42, un' ora fa