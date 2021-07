Eddy Merckx è spesso e volentieri usato anche durante le nostre cronache. Il mito del ciclismo viene citato per il record che sta tentando di raggiungere Mark Cavendish: quello delle vittorie in carriera al Tour, con il britannico Cannibale si è scagliato contro Mathieu van der Poel che, dopo In questi giorni il nomeè spesso e volentieri usato anche durante le nostre cronache. Il mito del ciclismo viene citato per il record che sta tentando di raggiungere: quello delle vittorie in carriera al Tour, con il britannico ormai a -1 dal belga . Merckx ha parlato in questi giorni, ma non del velocista della Deceuninck Quick Step. Ilsi è scagliato controche, dopo la vittoria sul Mûr de Bretagne e dopo aver indossato la maglia gialla per 6 giorni, ha lasciato il Tour. Tutto perché deve preparare le Olimpiadi di Tokyo . Non esiste secondo Eddy Merckx, se van der Poel già lo sapeva, era meglio starsene a casa...

Le parole di Merckx

Se inizi una corsa a tappe non lo fai con l’idea di ritirarti, io non potrei farlo. Nessuno ha costretto van der Poel a programmare un 2021 così denso e, se vai al Tour, devi prepararti ai Giochi in un altro modo. Questo suo ritiro non giova al ciclismo. Il Tour è la corsa più importante al mondo. [Eddy Merckx a cyclingnews]

Va detto, per completezza di informazione, che van der Poel aveva dichiarato, addirittura, di non volerci neanche andare al Tour. Proprio perché le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state il suo obiettivo principale in questo 2021. E che al Tour ci è venuto solo per volere degli sponsor, visto che per l'Alpecin Fenix - la sua squadra - era la prima volta in assoluto alla Grande Boucle. Così, di comune accordo con la squadra, van der Poel ha lasciato al termine della prima settimana, dando comunque spettacolo tra una vittoria di tappa e 6 giorni in maglia gialla. Rivedremo l'olandese il prossimo 26 luglio per la prova iridata di Mountain bike presso l'Izu MTB Course di Izu.

