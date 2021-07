Tadej Pogacar, a neanche ventitré anni, si appresta a vincere il suo secondo Tour de France. Proprio come l'anno scorso, inoltre, il capitano della UAE Team Emirates ha conquistato tre tappe e la maglia a pois di leader della classifica dei GPM. I risultati del fuoriclasse sloveno non hanno lasciato indifferente nemmeno il Cannibale Eddy Merckx, il quale, oggi, ai microfoni di Sporza, ha dato la sua benedizione a Tadej.

Vedo in Tadej il nuovo Cannibale

"Vedo in Tadej il nuovo Cannibale, ha già vinto un Tour e, salvo cataclismi, ne vincerà un altro. È estremamente forte, credo che potrà vincere più di cinque Tour de France in carriera. L'importante è che la fortuna lo assista e che non abbia problemi fisici nei prossimi anni, solo questo lo può fermare".

Nel caso dovesse vincere la Grande Boucle, cosa che salvo cataclismi avverrà, Pogacar diventerà il secondo corridore, nella storia, a conquistare Tour de France e Liegi-Bastogne-Liegi nella stessa stagione. L'unico a riuscirci, prima di lui, fu proprio Eddy Merckx. Dato lo spunto veloce, le qualità in salita e a cronometro, il grande recupero e le eccellenti doti di fondo, Tadej è, ad oggi, il corridore che più si avvicina a Merckx tra quelli ammirati nel nuovo millennio.

