Pogacar. Tanto però resta in gioco: dalla maglia a pois alla maglia verde, fino alle vittorie di tappa. Quella di Saint-Gaudens compresa, che sarà un'altra ghiotta occasione per i corridori coraggiosi che vorrranno partire da lontano. Comincia la terza e ultima settimana sulle strade del Tour. Dopo una conta di chi è rimasto e di chi è andato a casa , riparte la lotta per le migliori posizioni della classifica generale . Sì perché, nonostante le due tappe pirenaiche di mercoledì e giovedì, sembra difficile che qualcuno possa attentare alla leadership di. Tanto però resta in gioco: dalla maglia a pois alla maglia verde, fino alle vittorie di tappa. Quella dicompresa, che sarà un'altra ghiotta occasione per i corridori coraggiosi che vorrranno partire da lontano.

Il percorso della 16a tappa

Si torna in Francia, ma sempre restando sui Pirenei. 4 GPM, con il gruppo che affronterà il Col de Port (2a categoria), il Col de la Core (1a categoria), il Col de Portet-d'Aspet (2a categoria), che si ricorda per la morte di Fabio Casartelli nel 1995, e la Côte d'Aspret-Sarrat (4a categoria) che è un vero e proprio muro con punti che superano il 10%. Lo scollinamento sarà però a 7 km dal traguardo: occhio alle discese di giornata e poi via fino a Saint-Gaudens. Il traguardo volante è posto a Vic d'Oust dopo 84,7 km, prima di sconfinare nuovamente in Francia. L'asperità più importante di giornata resta il Col de la Core, ma non verrà affrontato dal gruppo con quella grinta per far male agli uomini di classifica, anche se è tutta fatica che resterà nelle gambe dei corridori nei giorni successivi.

GPM e altimetrie:

-Al km 54 Col de Port (2a categoria): salita di 11,4 km al 5,1%;

-Al km 101,1 Col de la Core (1a categoria): salita di 13,1 km al 6,6%;

-Al km 136,5 Col de Portet-d'Aspet (2a categoria): salita di 5,4 km al 7,1%;

-Al km 162 Côte d'Aspret-Sarrat (4a categoria): salita di 800 metri all'8,4%;

La terza settimana comincia con il Portet-d'Aspet: guardalo in 3D

Tour 2021, Tappa 16: El Pas de la Casa-Saint Gaudens, profilo 3D

I favoriti

Si resta sui Pirenei e sarà sicuramente una tappa impegnativa, ma non decisiva ai fini della classifica generale. L'ultimo GPM è un 4a categoria (anche se sarà un vero Muro) a 7 km dall'arrivo. Ecco che la frazione di Saint-Gaudens resta buona per un tentativo di fuga. Vista la conformazione della tappa, se fosse ancora al Tour, diremmo van der Poel, insieme ai soliti Alaphilippe e van Aert. Il campione del mondo e il campione nazionale belga, infatti, sono i primi due favoriti e, dopo il giorno di riposo, avranno ritrovato le energie per riprovarci. Con loro due, ci mettiamo anche Matej Mohoric che una tappa a questo Tour l'ha già vinta, ma che non vuole arrestare il suo contatore.

Una fila più giù ci ritroviamo il nostro Mattia Cattaneo che ha detto di non curare la classifica generale. Il suo obiettivo è vincere una tappa e questa potrebbe essere l'occasione giusta, anche perché le due successive sembrano più 'vicine' ai big della classifica. Non sarà il solo italiano a provarci, perché ci aspettiamo qualcosa anche da Colbrelli che, andando in fuga, potrebbe poi regolare quel gruppo in volata. Tattica a cui avranno pensato anche i “velocisti d'altura” Matthews, Cort Nielsen e Aranburu.

Non dimentichiamoci poi gli sfidanti per la maglia a pois. Oltre a van Aert, ci sono Woods, Poels e Quintana a caccia di punti e gloria. Occasione buona per fare tappa e maglia (a pois)?

Van Aert, Alaphilippe, Mohoric *****

Cattaneo, Poels, Woods, Konrad ****

Colbrelli, Matthews, Cort Nielsen, Asgreen, Stuyven ***

Konrad, Mollema, Fraile, De Gendt **

Quintana, Higuita, Valverde, Teuns, Daniel Martin *

Quintana a pois a Parigi? Perché no: lui attacca in salita

